Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Впервые матч Лиги чемпионов обслуживала бригада судей из Украины
Лига чемпионов
08 ноября 2024, 07:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 08:13
746
0

ФОТО. Впервые матч Лиги чемпионов обслуживала бригада судей из Украины

Историческое событие произошло на матче клубов Спарта Прага и Брест

08 ноября 2024, 07:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 08:13
746
0
ФОТО. Впервые матч Лиги чемпионов обслуживала бригада судей из Украины
УАФ

6 ноября в поединке 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 Спарта (Чехия) – Брест (Франция), закончившийся со счетом 1:2, произошло историческое для украинского футбола событие.

Впервые в истории на матче основного раунда ЛЧ отработала полностью украинская судейская бригада (включая два арбитра VAR) в составе шести специалистов. Главным арбитром выступал Николай Балакин. На линиях ему помогали Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра исполнял Виталий Романов, за работу системы VAR отвечали Алексей Деревинский и Денис Шурман.

Украинская ассоциация футбола приветствовала рефери и пожелала всем представителям судейского корпуса Украины новых международных вызовов. На матчах группового этапа Лиги чемпионов украинские судьи работали трижды.

16 сентября 1998 года на поединке в Бильбао между испанским Атлетиком и норвежским Русенборгом в роли главного арбитра выступил симферополец Василий Мельничук.

29 ноября 2023 года украинская судейская бригада – в составе: Николай Балакин (главный арбитр), Александр Беркут, Дмитрий Запороженко (ассистенты арбитра) и Ярослав Козик (четвертый арбитр) – работала на игре Реал Сосьедад (Испания) – РБ Зальцбург (Австрия).

По теме:
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиша Леманн – футболистка, за которой хочется следить
ФОТО. Забарный опубликовал фото в стиле Мудрика. Новый челлендж?
ФОТО. Вы не поверите, чем сейчас живёт чемпион мира-2014
Брест (Франция) Николай Балакин Спарта Прага Виталий Романов Алексей Деревинский Денис Шурман Лига чемпионов Александр Беркут Дмитрий Запороженко судьи (арбитры) судейство фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Теннис | 07 ноября 2024, 20:32 0
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024

В полуфинал из этого квартета вышли Барбора Крейчикова и Коко Гофф

Челси – Ноа – 8:0. Мудрик снова забил в еврокубке. Видео голов и обзор
Футбол | 08 ноября 2024, 01:07 2
Челси – Ноа – 8:0. Мудрик снова забил в еврокубке. Видео голов и обзор
Челси – Ноа – 8:0. Мудрик снова забил в еврокубке. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 3-го тура ЛК

Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Футбол | 07.11.2024, 20:22
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Лучше Мбаппе? Реакция фанатов Челси на супергол Мудрика в ЛК
Футбол | 08.11.2024, 07:39
Лучше Мбаппе? Реакция фанатов Челси на супергол Мудрика в ЛК
Лучше Мбаппе? Реакция фанатов Челси на супергол Мудрика в ЛК
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Футбол | 08.11.2024, 07:16
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ
«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ
07.11.2024, 11:48 4
Футбол
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 10
Футбол
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
06.11.2024, 08:53 2
Бокс
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
07.11.2024, 11:33 10
Футбол
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
07.11.2024, 23:55 241
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
07.11.2024, 08:16 7
Бокс
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем