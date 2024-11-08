ФОТО. Впервые матч Лиги чемпионов обслуживала бригада судей из Украины

6 ноября в поединке 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 Спарта (Чехия) – Брест (Франция), закончившийся со счетом 1:2, произошло историческое для украинского футбола событие.

Впервые в истории на матче основного раунда ЛЧ отработала полностью украинская судейская бригада (включая два арбитра VAR) в составе шести специалистов. Главным арбитром выступал Николай Балакин. На линиях ему помогали Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра исполнял Виталий Романов, за работу системы VAR отвечали Алексей Деревинский и Денис Шурман.

Украинская ассоциация футбола приветствовала рефери и пожелала всем представителям судейского корпуса Украины новых международных вызовов. На матчах группового этапа Лиги чемпионов украинские судьи работали трижды.

16 сентября 1998 года на поединке в Бильбао между испанским Атлетиком и норвежским Русенборгом в роли главного арбитра выступил симферополец Василий Мельничук.

29 ноября 2023 года украинская судейская бригада – в составе: Николай Балакин (главный арбитр), Александр Беркут, Дмитрий Запороженко (ассистенты арбитра) и Ярослав Козик (четвертый арбитр) – работала на игре Реал Сосьедад (Испания) – РБ Зальцбург (Австрия).