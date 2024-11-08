«Неприличный результат». Эксперт оценил позор Динамо в Лиге Европы

Известный футбольный эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» от венгерского «Ференцвароша» (0:4) в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы:

«Неприличный результат. Еще долго будет о чем разговаривать киевским таксистам с пассажирами. Я хочу в эту тяжелую минуту поддержать Шовковского и команду. Надо научится держать удар, отнестись к критике сдержанно. Пусть все злопыхатели радуются. Киевляне всегда будут и в хорошем, и в плохом с командой. Победы придут... Всем добра. Слава Украине».

После 4 туров Лиги Европы «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице турнира, не забив ни одного гола.