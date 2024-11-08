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  4. «Неприличный результат». Эксперт оценил позор Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
08 ноября 2024, 08:52 |
1413
4

«Неприличный результат». Эксперт оценил позор Динамо в Лиге Европы

Вячеслав Заховайло поддержал Александра Шовковского

08 ноября 2024, 08:52 |
1413
4
«Неприличный результат». Эксперт оценил позор Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» от венгерского «Ференцвароша» (0:4) в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы:

«Неприличный результат. Еще долго будет о чем разговаривать киевским таксистам с пассажирами. Я хочу в эту тяжелую минуту поддержать Шовковского и команду. Надо научится держать удар, отнестись к критике сдержанно. Пусть все злопыхатели радуются. Киевляне всегда будут и в хорошем, и в плохом с командой. Победы придут... Всем добра. Слава Украине».

После 4 туров Лиги Европы «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице турнира, не забив ни одного гола.

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Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош Вячеслав Заховайло Александр Шовковский
Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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Комментарии 4
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Pennsylvania
Кто такой Заховайло?
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+2
Xvalenok03
Не очень понял. Кто комментирует - эксперт или таксист?
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+1
potemkin78
они берегли силы на Полисся
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+1
Sergei Aalst
поддерживать буду всегда! но меня интересует полное видение тренера на уже ставшей  фирменной фишкой команды - тупорылые пасы назад с последующим выбиванием  в аут или в ноги сопернику, что за выносы лишь бы куда ,со штрафной когда рядом никого нет из соперников,сколько еще надо чтобы михавко и остальные перестали хватать руками в своей штрафной?почему когда идет наша атака,часто заканчивается на Бущана?
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0
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