«Великолепный гол и сильный перфоманс». СМИ – об игре Мудрика против Ноа

7 ноября прошел матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа». Хозяева поля разбили армян со счетом 8:0.

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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе, провел на поле все 90 минут и отметился невероятным голом. После поединка издание Goal.com оценило игру 23-летнего футболиста:

«Великолепный гол и сильная игра в целом. Он создал «Ноа» тяжелые условия слева на фланге».

В итоге журналисты поставили украинцу 7 баллов из 10 возможных.