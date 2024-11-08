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  4. «Великолепный гол и сильный перфоманс». СМИ – об игре Мудрика против Ноа
Лига конференций
08 ноября 2024, 09:18 |
354
0

«Великолепный гол и сильный перфоманс». СМИ – об игре Мудрика против Ноа

Украинский вингер «Челси» провел очень сильный матч в Лиге конференций

08 ноября 2024, 09:18 |
354
0
«Великолепный гол и сильный перфоманс». СМИ – об игре Мудрика против Ноа
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября прошел матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа». Хозяева поля разбили армян со счетом 8:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе, провел на поле все 90 минут и отметился невероятным голом. После поединка издание Goal.com оценило игру 23-летнего футболиста:

«Великолепный гол и сильная игра в целом. Он создал «Ноа» тяжелые условия слева на фланге».

В итоге журналисты поставили украинцу 7 баллов из 10 возможных.

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Михаил Мудрик Челси Лига конференций Ноа Ереван Goal.com
Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
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