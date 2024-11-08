Украина. Премьер лига08 ноября 2024, 06:53 | Обновлено 08 ноября 2024, 08:01
207
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Кто будет судить? Назначены арбитры на матчи 13-го тура УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц
08 ноября 2024, 06:53 | Обновлено 08 ноября 2024, 08:01
207
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 13-го тура пройдут с 8 по 10 ноября.
УПЛ. 13-й тур
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