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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 06:53 | Обновлено 08 ноября 2024, 08:01
207
0

Кто будет судить? Назначены арбитры на матчи 13-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц

08 ноября 2024, 06:53 | Обновлено 08 ноября 2024, 08:01
207
0
Кто будет судить? Назначены арбитры на матчи 13-го тура УПЛ
УАФ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 13-го тура пройдут с 8 по 10 ноября.

УПЛ. 13-й тур

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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