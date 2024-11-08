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Лига конференций
08 ноября 2024, 09:42 | Обновлено 08 ноября 2024, 09:43
2847
6

«СаШо, подавай в отставку». Фанаты Динамо жестко раскритиковали команду

Главным виновником поражения от «Ференцвароша» считают Владислава Дубинчака

08 ноября 2024, 09:42 | Обновлено 08 ноября 2024, 09:43
2847
6
«СаШо, подавай в отставку». Фанаты Динамо жестко раскритиковали команду
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между киевским «Динамо» и венгерским «Ференцварошем». Победу со счетом 4:0 одержала гостевая команда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Позорное поражение сделало киевлян худшей командой Лиги Европы по итогам 4 туров. «Бело-синие» до сих пор не набрали ни одного очка в турнире, да еще и идут без забитых мячей.

После поединка болельщики «Динамо» в комментариях официального клубного Telegram-канала отреагировали на негативный результат в матче против венгров.

+: «Дубинчак испортил всю игру своей красной. Ребята отлично играли первый тайм, венгры реально боялись, но после первого гола наши просто посыпались. Спасибо за борьбу в первом тайме».

David: «Лобановский сто раз уже в гробу перевернулся».

Олексій: «Поздравляем, достойный поединок (нет)».

Mari: «Чтобы не было, а ребята отыграли хорошо. Самые лучшие 💙🤍».

A S: «Очень больно, держитесь. Первый тайм вы боролись, спасибо вам».

Artem (Askold) Besedin: «СаШо, спасибо тебе за то, что у нас сейчас +6 над «Шахтером», но было бы лучше для тебя подать в отставку. У команды нет идеи, нет химии, они тупо не сыграны. Не порть свое легендарное имя и отдохни от этого п****ца. Бущана жаль».

Igor Primakov: «Грустно осознавать, что мы тянем лишь на Лигу конференций...»

Олександр: «Кто динамовцев учил играть в пас?»

SV: «Худшая команда за всю историю «Динамо».

Глеб: «За «Динамо» с детства и до конца, но это просто **. Спасибо всем, кроме Дубинчака, за первый тайм. Не знаю, как на это реагировать. Самый реалистичный клуб за последние 4 матча, проигрываем 0:4, 36-е место из 36 в ЛЕ. Очень грустно, ведь в первом тайме была очень большая надежда. Сейчас можно просто поплакать в подушку. Удачи в восстановлении, будем ждать побед!»

Adrii Matchuk: «Дубинчака оштрафовать. Абсолютно ненужная карточка».

Дмитро: «П****ц, даже с «Ромой» было лучше».

Dima Antifeev: «С каждым годом пробиваем дно все глубже и глубже».

Женя Роговенко: «Михавко это б***ь п***а, сколько можно. Но тут вопрос больше к Шовковскому, чего он ставит его ЦЗ, если он ни разу не ЦЗ».

Леонід: «Счет абсолютно точно отражает уровень мастерства игроков «Динамо».

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Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош Александр Шовковский Тарас Михавко Владислав Дубинчак реакция болельщиков фанаты болельщики
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 6
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George Abuladze
Повернення Суркіса до Динамівських сердець виявилось черговим прогнозованим провалом
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+1
potemkin78
игроки нужны в оборону а то смотриш игру ДК как рулетку кто в этот раз накосячит
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НЕ МЕШАЭТЕ САШЕНЬКЕ СТРОЭТЬ СЕЛЬНЭШУЮ ДЕНАМКУ  
Ответить
0
c_a_p2
Шлімазл-Ігорьоша... А все інше то пустий пи..ьож
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-1
Skor Pion
посміховисько вони вже грають як хокейний Сокіл в Європі одні поразкі ні гордості ні волі ні класу
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-3
Main
Странно, а «местные болельщики» не паникуют, говорят просто октябрьский спад 
Ответить
-3
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