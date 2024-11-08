Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Ингулец

В пятницу, 8 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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