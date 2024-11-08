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  4. ФОТО. Мудрика оценили ниже, чем 18-летнего воспитанника Челси
Лига конференций
08 ноября 2024, 01:25 |
239
0

ФОТО. Мудрика оценили ниже, чем 18-летнего воспитанника Челси

Украинец впечатлил английскую прессу, но проиграл Тайрику Джорджу

08 ноября 2024, 01:25 |
239
0
ФОТО. Мудрика оценили ниже, чем 18-летнего воспитанника Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик заслужил хорошую прессу после матча 3-го тура Лиги конференций, в котором лондонский клуб уничтожил армянский клуб «Ноа» со счётом 8:0.

На счету 23-летнего левого нападающего великолепный гол и хорошие оценки после игры.

Журналист The Sun Энди Диллон в своём материале по матчу оценил выступление каждого из футболистов лондонцев.

Мудрик получил 7 баллов и такой комментарий: «Играл гораздо тише, чем Джордж, пока он не прорвался в центр и не пробил с уверенностью, которой, казалось, ему не хватало. Приличная работоспособность».

Кто такой Джордж и почему, описывая игру украинца, был использован именно такой контекст? Тайрик Джордж – 18-летний воспитанник «Челси» провел свой дебютный матч и провел его на топ-уровне: он получил 8 баллов. Тайрик играл на позиции правого вингера, но его основной позицией считается левый фланг атаки – то есть, это ещё один конкурент для Мудрика.

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Михаил Мудрик Челси фото Лига конференций Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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