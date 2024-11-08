ФОТО. Мудрика оценили ниже, чем 18-летнего воспитанника Челси
Украинец впечатлил английскую прессу, но проиграл Тайрику Джорджу
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик заслужил хорошую прессу после матча 3-го тура Лиги конференций, в котором лондонский клуб уничтожил армянский клуб «Ноа» со счётом 8:0.
На счету 23-летнего левого нападающего великолепный гол и хорошие оценки после игры.
Журналист The Sun Энди Диллон в своём материале по матчу оценил выступление каждого из футболистов лондонцев.
Мудрик получил 7 баллов и такой комментарий: «Играл гораздо тише, чем Джордж, пока он не прорвался в центр и не пробил с уверенностью, которой, казалось, ему не хватало. Приличная работоспособность».
Кто такой Джордж и почему, описывая игру украинца, был использован именно такой контекст? Тайрик Джордж – 18-летний воспитанник «Челси» провел свой дебютный матч и провел его на топ-уровне: он получил 8 баллов. Тайрик играл на позиции правого вингера, но его основной позицией считается левый фланг атаки – то есть, это ещё один конкурент для Мудрика.
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