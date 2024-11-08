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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 01:04 |
14
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла

8 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 01:04 |
14
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла
УПЛ

В пятницу, 8 ноября, в 15:30 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Ворскла».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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