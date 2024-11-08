Украина. Премьер лига08 ноября 2024, 01:04 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла
8 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ
08 ноября 2024, 01:04 |
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В пятницу, 8 ноября, в 15:30 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Ворскла».
Команды встретятся на стадионе «Черноморец».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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