Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла

В пятницу, 8 ноября, в 15:30 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Ворскла».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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