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Премьер-лига
Черноморец
08.11.2024 15:30 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 08 ноября 2024, 01:07
12
0

Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 08 ноября 2024, 01:07
12
0
Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 8 ноября, в 15:30 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Ворскла».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Черноморец Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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