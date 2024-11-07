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Лига Европы
07 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 08 ноября 2024, 00:12
454
0

ВИДЕО. Динамо пропустило от Ференцвароша четвертый. Забил Салданья

Киевляне разгромно проигрывают в Лиге Европы

07 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 08 ноября 2024, 00:12
454
0
ВИДЕО. Динамо пропустило от Ференцвароша четвертый. Забил Салданья
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо

В четверг, 7 ноября, проходит матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

На 76-й минуте венгерский клуб забил четвертый гол в ворота Бущана. Счет в матче 4:0 сделал Салданья, который уже забивал киевлянам в этом сезоне, играя за «Партизан»

Напомним, с 17 минуты киевляне играют в меньшинстве из-за красной Дубинчака.

ВИДЕО. Динамо пропустило от Ференцвароша четвертый. Забил Салданья

ГОЛ! Салданья, 76 мин, 0:4

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Матеус Салданья Динамо Киев Лига Европы Ференцварош видео голов и обзор Динамо - Ференцварош
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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