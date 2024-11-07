В четверг, 7 ноября, проходит матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

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Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

На 76-й минуте венгерский клуб забил четвертый гол в ворота Бущана. Счет в матче 4:0 сделал Салданья, который уже забивал киевлянам в этом сезоне, играя за «Партизан»

Напомним, с 17 минуты киевляне играют в меньшинстве из-за красной Дубинчака.

ВИДЕО. Динамо пропустило от Ференцвароша четвертый. Забил Салданья

ГОЛ! Салданья, 76 мин, 0:4