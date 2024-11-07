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  4. ВИДЕО. Динамо горит 0:3 от Ференцвароша в Лиге Европы
Лига Европы
07 ноября 2024, 23:35 | Обновлено 08 ноября 2024, 00:12
483
4

ВИДЕО. Динамо горит 0:3 от Ференцвароша в Лиге Европы

Киевляне пропустили третий гол

07 ноября 2024, 23:35 | Обновлено 08 ноября 2024, 00:12
483
4
ВИДЕО. Динамо горит 0:3 от Ференцвароша в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо – Ференцварош

В четверг, 7 ноября, проходит матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

На 67-й минуте футболист «Ференцвароша» Варга оформил дубль, сделав счет 3:0.

Напомним, с 17 минуты киевляне играют в меньшинстве из-за красной Дубинчака.

ВИДЕО. Динамо горит 0:3 от Ференцвароша в Лиге Европы

ГОЛ! Варга, 67 мин, 0:3

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Динамо Киев Лига Европы Ференцварош видео голов и обзор Динамо - Ференцварош
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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NikoKam1969
 Безхребетні і безхарактерні динамівці не знаю що сьогодні робили на футбольному полі. Не вистачає слів. Дуже шкода наших вболівальників.
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+1
Мосій Шило
Каліч бл...
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+1
c_a_p2
Жопа Ігорьоші горить... 
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0
Василий Гредюшкин
Тільки  не  звільняйте  САЩО  Він  геніальний     .
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