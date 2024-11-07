В четверг, 7 ноября, проходит матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

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Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

На 67-й минуте футболист «Ференцвароша» Варга оформил дубль, сделав счет 3:0.

Напомним, с 17 минуты киевляне играют в меньшинстве из-за красной Дубинчака.

ВИДЕО. Динамо горит 0:3 от Ференцвароша в Лиге Европы

ГОЛ! Варга, 67 мин, 0:3