ВИДЕО. Провал в начале 2-го тайма. Динамо пропустило дважды в Лиге Европы
Киевляне проигрывают «Ференцварошу» 0:2
В четверг, 7 ноября, проходит матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».
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Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.
На 54-й минуте венгерский клуб вышел вперед. Автором точного удара стал Варга. А уже через две минуты второй гол киевлянам забил Захариассен.
Напомним, с 17 минуты киевляне играют в меньшинстве из-за красной Дубинчака.
ВИДЕО. Провал в начале 2-го тайма. Динамо пропустило дважды в Лиге Европы
ГОЛ! Варга, 54 мин, 0:1
ГОЛ! Захариассен, 56 мин, 0:2
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