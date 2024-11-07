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  4. ВИДЕО. Провал в начале 2-го тайма. Динамо пропустило дважды в Лиге Европы
Лига Европы
07 ноября 2024, 23:25 | Обновлено 08 ноября 2024, 00:11
690
4

ВИДЕО. Провал в начале 2-го тайма. Динамо пропустило дважды в Лиге Европы

Киевляне проигрывают «Ференцварошу» 0:2

07 ноября 2024, 23:25 | Обновлено 08 ноября 2024, 00:11
690
4
ВИДЕО. Провал в начале 2-го тайма. Динамо пропустило дважды в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо – Ференцварош

В четверг, 7 ноября, проходит матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

На 54-й минуте венгерский клуб вышел вперед. Автором точного удара стал Варга. А уже через две минуты второй гол киевлянам забил Захариассен.

Напомним, с 17 минуты киевляне играют в меньшинстве из-за красной Дубинчака.

ВИДЕО. Провал в начале 2-го тайма. Динамо пропустило дважды в Лиге Европы

ГОЛ! Варга, 54 мин, 0:1

ГОЛ! Захариассен, 56 мин, 0:2

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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Iigor6583
Шовковський, на вихід. В єрокубках команд типу Інгулець немає. Там тактика "бий, біжи" не проходить.  Шовковський з Динамо зробив команду "червоне дишло" - бий вперед, а там як вийшло.
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+3
Jho
А де повтор фолу на Ванаті?Там пряма червона.Хоча гра наших хлопців нульова
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0
Oliynuk_sport
Так у другому таймі у Динамо провал
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0
c_a_p2
Команду розганяти на...й треба
Першого Ігорьошу
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0
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