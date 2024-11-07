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Англия
07 ноября 2024, 22:55 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:25
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Заявка сборной Англии на ближайшие матчи Лиги Наций

Сборная «трех львов» огласила список игроков, которые примут участие в ноябрьских матчах

07 ноября 2024, 22:55 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:25
125
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Заявка сборной Англии на ближайшие матчи Лиги Наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Наставник сборной Англии Ли Карсли огласил список игроков, которые примут участие в ближайших матчах сборной против Греции и Ирландии.

Первые вызовы в национальную сборную получили Льюис Холл и Харвуд-Беллис. Также в состав сборной вернулся Аарон Рэмсдейл.

Вратари: Хендерсон (Кристал Пэлас), Пикфорд (Эвертон), Рэмсдейл (Саутгемптон).

Защитники: Александер-Арнольд (Ливерпуль), Колвилл (Челси), Гуэхи (Кристал Пэлас), Конса (Астон Вилла), Льюис (Манчестер Сити), Холл (Ньюкасл), Уокер (Манчестер Сити), Харвуд-Беллис (Саутгемптон)

Хавбеки: Беллингем (Реал), Фоден (Манчестер Сити), Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), Гомес (Лилль), Джонс (Ливерпуль), Галлахер (Атлетико), Палмер (Челси), Райс (Арсенал), Сака (Арсенал), Мадуэке (Челси), Гордон (Ньюкасл), Грилиш (Манчестер Сити).

Форварды: Соланке (Тоттенхэм), Кейн (Бавария), Уоткинс (Астон Вилла).

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сборная Англии по футболу Аарон Рэмсдейл Льюис Холл Ли Карсли
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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