Заявка сборной Англии на ближайшие матчи Лиги Наций

Наставник сборной Англии Ли Карсли огласил список игроков, которые примут участие в ближайших матчах сборной против Греции и Ирландии.

Первые вызовы в национальную сборную получили Льюис Холл и Харвуд-Беллис. Также в состав сборной вернулся Аарон Рэмсдейл.

Вратари: Хендерсон (Кристал Пэлас), Пикфорд (Эвертон), Рэмсдейл (Саутгемптон).

Защитники: Александер-Арнольд (Ливерпуль), Колвилл (Челси), Гуэхи (Кристал Пэлас), Конса (Астон Вилла), Льюис (Манчестер Сити), Холл (Ньюкасл), Уокер (Манчестер Сити), Харвуд-Беллис (Саутгемптон)

Хавбеки: Беллингем (Реал), Фоден (Манчестер Сити), Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), Гомес (Лилль), Джонс (Ливерпуль), Галлахер (Атлетико), Палмер (Челси), Райс (Арсенал), Сака (Арсенал), Мадуэке (Челси), Гордон (Ньюкасл), Грилиш (Манчестер Сити).

Форварды: Соланке (Тоттенхэм), Кейн (Бавария), Уоткинс (Астон Вилла).