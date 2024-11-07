Тренер Ромы признался, почему оставил Довбика на замене на матч Лиги Европы

В четверг, 7 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Ромой».

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Матч пройдет на стадионе «Стад Жозеф Марьен», который расположен в Брюсселе (Бельгия). Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Накануне матча наставник «Ромы» Иван Юрич назвал стартовый состав на поединок. Артем остался в запасе, а Юрич признался, почему принял такое решение.

«Мы должны сегодня справиться с Дибалой, Довбик перенес тяжелый период с лихорадкой и приложил большие усилия в Вероне. Сегодня мы должны выиграть, это должен быть наш менталитет», – сказал Юрич.

В этом сезоне Довбик отыграл за «Рому» 13 матчей, забил шесть голов и отдал одну передачу.