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  4. Эррани / Паолини – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
07 ноября 2024, 19:35 |
180
0

Эррани / Паолини – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA 2024

07 ноября 2024, 19:35 |
180
0
Эррани / Паолини – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

7 ноября состоятся матчи 3-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.

Тандем Сара Эррани / Жасмин Паолини из Италии играет против дуэта Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок начнется четвертым запуском. Время начала встречи – 19:20 по Киеву.

В одном квартете эти дуэты играют вместе с парами Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Кэролайн Доулхайд (США) и Дезире Кравчик (США).

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Сара Эррани Жасмин Паолини Чан Хао-Чин Вероника Кудерметова смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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