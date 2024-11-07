Кащук будет играть с первых минут. Составы команд Буде-Глимт – Карабах
Команды встретятся в 4-м туре Лиги Европы
7 ноября в Норвегии встретятся «Буде-Глимт» и «Карабах».
Алексей Кащук начнет матч в стартовом составе азербайджанского «Карабаха». Сейчас команда, за которую выступает украинец, находится на последней строчке в своей группе Лиги Европы.
«Буде-Глимт» выйдет на поле в таком составе:
Хайкин, Шеволд, Нильсен, Бйотуф, Бьоркан, Эвьен, Берг, Салтнес, Цинкернагель, Миккельсен, Гауге.
Тренер «Карабаха» выбрал следующий состав:
Кохальски, Хусейнов А., Хусейнов Б., Медина, Байрамов, Андраде, Янкович, Кащук, Зубир, Аддаи, Жуниньо.
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