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  4. Кащук будет играть с первых минут. Составы команд Буде-Глимт – Карабах
Лига Европы
07 ноября 2024, 19:40 | Обновлено 07 ноября 2024, 19:48
345
0

Кащук будет играть с первых минут. Составы команд Буде-Глимт – Карабах

Команды встретятся в 4-м туре Лиги Европы

07 ноября 2024, 19:40 | Обновлено 07 ноября 2024, 19:48
345
0
Кащук будет играть с первых минут. Составы команд Буде-Глимт – Карабах
Transfermarkt. Алексей Кащук

7 ноября в Норвегии встретятся «Буде-Глимт» и «Карабах».

Алексей Кащук начнет матч в стартовом составе азербайджанского «Карабаха». Сейчас команда, за которую выступает украинец, находится на последней строчке в своей группе Лиги Европы.

«Буде-Глимт» выйдет на поле в таком составе:

Хайкин, Шеволд, Нильсен, Бйотуф, Бьоркан, Эвьен, Берг, Салтнес, Цинкернагель, Миккельсен, Гауге.

Тренер «Карабаха» выбрал следующий состав:

Кохальски, Хусейнов А., Хусейнов Б., Медина, Байрамов, Андраде, Янкович, Кащук, Зубир, Аддаи, Жуниньо.

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Буде-Глимт Карабах Агдам Лига Европы Алексей Кащук стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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