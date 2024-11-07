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Лига Европы
07 ноября 2024, 19:21 |
23
0

Стали известны составы Олимпиакоса и Рейнджерс. Яремчук в запасе

7 ноября команды сыграют в 4-м туре Лиги Европы

07 ноября 2024, 19:21 |
23
0
Стали известны составы Олимпиакоса и Рейнджерс. Яремчук в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в Греции в рамках 4-го тура Лиги Европы встретятся «Олимпиакос» и «Рейнджерс». Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Роман Яремчук попал в заявку на игру, но начнет ее на скамейке запасных.

«Олимпиакос» и „Рейнджерс“ расположились рядом в турнирной таблице, имея по 6 очков. «Рейнджерс» опережает соперника на одну позицию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Состав «Олимпиакоса»: Цокалис, Коштинья, Рецос, Кармо, Апостолопулос, Музакитис, Эссе, Родиней, Шикиньо, Мартинш, Эль-Кааби.

Состав «Рейнджерс»: Батленд, Стерлинг, Суттар, Проппер, Джефте, Николя, Байрами, Черны, Диоманде, Беррон, Дессер.»

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Лига Европы Олимпиакос Пирей Глазго Рейнджерс Роман Яремчук стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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