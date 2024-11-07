Стали известны составы Олимпиакоса и Рейнджерс. Яремчук в запасе
7 ноября команды сыграют в 4-м туре Лиги Европы
7 ноября в Греции в рамках 4-го тура Лиги Европы встретятся «Олимпиакос» и «Рейнджерс». Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.
Роман Яремчук попал в заявку на игру, но начнет ее на скамейке запасных.
«Олимпиакос» и „Рейнджерс“ расположились рядом в турнирной таблице, имея по 6 очков. «Рейнджерс» опережает соперника на одну позицию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Состав «Олимпиакоса»: Цокалис, Коштинья, Рецос, Кармо, Апостолопулос, Музакитис, Эссе, Родиней, Шикиньо, Мартинш, Эль-Кааби.
Состав «Рейнджерс»: Батленд, Стерлинг, Суттар, Проппер, Джефте, Николя, Байрами, Черны, Диоманде, Беррон, Дессер.»
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