Стали известны составы Олимпиакоса и Рейнджерс. Яремчук в запасе

7 ноября в Греции в рамках 4-го тура Лиги Европы встретятся «Олимпиакос» и «Рейнджерс». Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Роман Яремчук попал в заявку на игру, но начнет ее на скамейке запасных.

«Олимпиакос» и „Рейнджерс“ расположились рядом в турнирной таблице, имея по 6 очков. «Рейнджерс» опережает соперника на одну позицию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Состав «Олимпиакоса»: Цокалис, Коштинья, Рецос, Кармо, Апостолопулос, Музакитис, Эссе, Родиней, Шикиньо, Мартинш, Эль-Кааби.

Состав «Рейнджерс»: Батленд, Стерлинг, Суттар, Проппер, Джефте, Николя, Байрами, Черны, Диоманде, Беррон, Дессер.»