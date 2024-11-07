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  4. Марино ПУШИЧ – о шансах Шахтера на плей-офф ЛЧ, Судакове и пенальти
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 19:08 |
721
2

Марино ПУШИЧ – о шансах Шахтера на плей-офф ЛЧ, Судакове и пенальти

Наставник доволен победой над Янг Бойз

07 ноября 2024, 19:08 |
721
2
Марино ПУШИЧ – о шансах Шахтера на плей-офф ЛЧ, Судакове и пенальти
ФК Шахтер. Марино Пушич

Тренер Шахтера Марино Пушич оценил победу 2:1 над Янг Бойз в Лиге чемпионов. Команда набрала 4 очка и еще сохраняет шансы на выход в следующий раунд.

«Мы понимали, что это очень важная игра, которая поможет нам остаться в этом турнире. Мне понравился не только результат, но и то, как мы играли. Я считаю, что мы заслужили победить. Могли забить третий, создали возможности, но не реализовали, чтобы спокойнее себя чувствовать в конце. Мяч попал в руку игроку соперника? Там мог быть пенальти, но такое случается. Я считаю, что это пенальти, но мы хорошо среагировали и искали новые возможности».

«Я горжусь командой. Мы пропустили первыми и показали реакцию, и это топ-уровень. Сильный менталитет, все отреагировали очень хорошо. Судаков? Я всегда говорю, что индивидуальные награды – заслуга всей команды, но Судаков показал свои особенные качества. Георгий напряженно работает для команды, сыграл великолепно».

«Выйти в плей-офф? Теперь у нас 4 очка и еще четыре матча впереди. С Арсеналом мы показали, что способны конкурировать, а впереди у нас будут тяжелые соперники. Я счастлив, что мы сохранили шансы на плей-офф, все в наших руках, от нас все зависит», – сказал Пушич.

Далее команда сыграет против ПСВ, Баварии, Бреста и Боруссии Дортмунд.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Георгий Судаков Шахтер - Янг Бойз Марино Пушич
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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«З Арсеналом ми показали, що здатні конкурувати».
Занавіс на…й!
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