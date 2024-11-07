Марино ПУШИЧ – о шансах Шахтера на плей-офф ЛЧ, Судакове и пенальти
Наставник доволен победой над Янг Бойз
Тренер Шахтера Марино Пушич оценил победу 2:1 над Янг Бойз в Лиге чемпионов. Команда набрала 4 очка и еще сохраняет шансы на выход в следующий раунд.
«Мы понимали, что это очень важная игра, которая поможет нам остаться в этом турнире. Мне понравился не только результат, но и то, как мы играли. Я считаю, что мы заслужили победить. Могли забить третий, создали возможности, но не реализовали, чтобы спокойнее себя чувствовать в конце. Мяч попал в руку игроку соперника? Там мог быть пенальти, но такое случается. Я считаю, что это пенальти, но мы хорошо среагировали и искали новые возможности».
«Я горжусь командой. Мы пропустили первыми и показали реакцию, и это топ-уровень. Сильный менталитет, все отреагировали очень хорошо. Судаков? Я всегда говорю, что индивидуальные награды – заслуга всей команды, но Судаков показал свои особенные качества. Георгий напряженно работает для команды, сыграл великолепно».
«Выйти в плей-офф? Теперь у нас 4 очка и еще четыре матча впереди. С Арсеналом мы показали, что способны конкурировать, а впереди у нас будут тяжелые соперники. Я счастлив, что мы сохранили шансы на плей-офф, все в наших руках, от нас все зависит», – сказал Пушич.
Далее команда сыграет против ПСВ, Баварии, Бреста и Боруссии Дортмунд.
💬 «Провели гарний матч та заслужили на перемогу» ⚒️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 7, 2024
🧡 Емоції Маріно Пушича після перемоги над «Янг Бойз» у Лізі чемпіонів ⭐️#Shakhtar #ШахтарЯнгБойз #UCL pic.twitter.com/ux0iTEOnob
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