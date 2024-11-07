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Кубок Украины
07 ноября 2024, 18:37 |
892
0

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Церемония жеребьевки Кубка Украины

07 ноября 2024, 18:37 |
892
0
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

8 ноября состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины. Церемония начнется в 10:30.

В жеребьевке примут участие «Александрия», «Рух», «Буковина», «Полесье», «Динамо», «Шахтер», «Верес» и «Виктория».

Шесть команд представляют УПЛ, а «Буковина» и «Виктория» выступают в Первой лиге.

Четвертьфинальные матчи Кубка Украины пройдут в апреле 2025 года.

Финал турнира запланирован на 14 мая.

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Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Шахтер Донецк Динамо Киев Александрия Рух Львов Буковина Черновцы Полесье Житомир Верес Ровно Виктория Сумы жеребьевка Кубка Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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