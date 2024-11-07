Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 ноября состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины. Церемония начнется в 10:30.

В жеребьевке примут участие «Александрия», «Рух», «Буковина», «Полесье», «Динамо», «Шахтер», «Верес» и «Виктория».

Шесть команд представляют УПЛ, а «Буковина» и «Виктория» выступают в Первой лиге.

Четвертьфинальные матчи Кубка Украины пройдут в апреле 2025 года.

Финал турнира запланирован на 14 мая.