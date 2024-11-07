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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 18:19 | Обновлено 07 ноября 2024, 18:44
122
0

Дьекереш, Диас и компания. Номинанты на лучшего игрока тура ЛЧ

На звание лучшего игрока тура претендуют 4 игрока

07 ноября 2024, 18:19 | Обновлено 07 ноября 2024, 18:44
122
0
Дьекереш, Диас и компания. Номинанты на лучшего игрока тура ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

По результатам 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА огласила номинантов на звание лучшего игрока тура главного еврокубка.

  • Виктор Дьекереш – хет-трик в ворота «Манчестер Сити»;
  • Луис Диас – хет-трик в ворота «Байера»;
  • Николас-Геррит Кюн – дубль в ворота «Ред Булл» Лейпциг;
  • Карим Конате – дубль в ворота «Фейеноорда».
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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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