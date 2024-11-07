Лига чемпионов07 ноября 2024, 18:19 | Обновлено 07 ноября 2024, 18:44
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Дьекереш, Диас и компания. Номинанты на лучшего игрока тура ЛЧ
На звание лучшего игрока тура претендуют 4 игрока
07 ноября 2024, 18:19 | Обновлено 07 ноября 2024, 18:44
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По результатам 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА огласила номинантов на звание лучшего игрока тура главного еврокубка.
- Виктор Дьекереш – хет-трик в ворота «Манчестер Сити»;
- Луис Диас – хет-трик в ворота «Байера»;
- Николас-Геррит Кюн – дубль в ворота «Ред Булл» Лейпциг;
- Карим Конате – дубль в ворота «Фейеноорда».
Who stood out this matchweek? 🤔— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2024
Vote for your star 👇#UCLPOTW | @PlayStationEU
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