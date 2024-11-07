Два года не играл. Экс-хав сборной Бразилии перешел в клуб из трясины

Клуб восьмого дивизиона английского футбола «Харборо Таун» объявил о подписании 35-летнего центрального полузащитника Сандро, на счету которого 17 матчей и 1 забитый мяч в составе сборной Бразилии.

Подробности контракта не афишируются, но в «Харборо Таун» Сандро перешел свободным агентом, в статусе которого пребывал на протяжении последних двух лет, так как нигде не играл с сентября 2022-го, когда покинул португальский «Белененсеш».

Сандро хорошо известен в Англии по выступлениям за «Тоттенхэм» с 2010 по 2014 годы. В стане «шпор» хавбек провел 106 официальных поединков, отличившись 3 голами и 4 ассистами.

Также Сандро играл за «Куинз Парк Рейнджерс», «Вест Бромвич», «Интернасьонал», «Антальяспор», «Беневенто», «Дженоа», «Удинезе» и «Гойяс».