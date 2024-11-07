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ITF
07 ноября 2024, 15:46 |
45
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Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Исманинге

Украинка разгромила в двух сетах немку Шмидт

07 ноября 2024, 15:46 |
45
0
Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Исманинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

22-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) обыграла немку Антонию Шмидт (WTA 454) во втором раунде основной сетки турнира ITF W75 в Исманинге. Матч продолжался всего 51 минуту.

Вторая сеяная Снигур выполнила 2 эйса, не допустив ни одной двойной ошибки, в то время как у Шмидт было 3 эйса и 4 двойных. Украинка реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов, тогда как ее сопернице не удалось воспользоваться единственным шансом на брейк.

ITF W75, Исманинг (Германия)

Дарья Снигур (Украина) [2] – Антония Шмидт (Німеччина) [WC] - 6:1, 6:3

В четвертьфинале украинка встретится с победительницей немецкого дерби между Марьеллой Тамм (WTA 1001 ) и Настасьей Шунк (WTA 305).

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Дарья Снигур
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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