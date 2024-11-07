Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Исманинге

22-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) обыграла немку Антонию Шмидт (WTA 454) во втором раунде основной сетки турнира ITF W75 в Исманинге. Матч продолжался всего 51 минуту.

Вторая сеяная Снигур выполнила 2 эйса, не допустив ни одной двойной ошибки, в то время как у Шмидт было 3 эйса и 4 двойных. Украинка реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов, тогда как ее сопернице не удалось воспользоваться единственным шансом на брейк.

ITF W75, Исманинг (Германия)

Дарья Снигур (Украина) [2] – Антония Шмидт (Німеччина) [WC] - 6:1, 6:3

В четвертьфинале украинка встретится с победительницей немецкого дерби между Марьеллой Тамм (WTA 1001 ) и Настасьей Шунк (WTA 305).