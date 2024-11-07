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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 16:10 | Обновлено 07 ноября 2024, 16:35
130
0

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Фрагментами мы уже видели привычный Шахтер»

Экс-защитник «горняков» – о победе украинцев в Лиге чемпионов

07 ноября 2024, 16:10 | Обновлено 07 ноября 2024, 16:35
130
0
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Фрагментами мы уже видели привычный Шахтер»
УАФ. Владимир Езерский

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему «горняки» провели два разных тайма во вчерашнем победном поединке группового раунда Лиги чемпионов – с швейцарским «Янг Бойз»:

«Мне понравилось, как играли «горняки» до перерыва. Фрагментами мы видели на поле привычный «Шахтер», когда каждый исполнитель четко знает свой маневр, умело контролирует мяч, комбинирует. А настырность, неуступчивость помогли добиться излома, когда соперник неожиданно вышел вперед.

Однако во втором тайме действия «Шахтера» уже были сумбурными, о каком-то целостном впечатлении речь уже не шла. Возможно, негативно сказалось чрезмерное волнение, ведь очень хотелось обогатиться ценными очками и сохранить шансы на выход в следующий раунд. Пришлось терпеть, но «Шахтер» выстоял.

Не буду оригиналом, когда скажу, что лучшим вчера на поле был Георгий Судаков, хотя командную игру «горнякам» надо совершенствовать. Тем более, что ближайшие соперники – ПСВ и «Бавария» – значительно сильнее «Янг Бойз».

Ранее Георгий Судаков показал, как надо справляться с давлением и критикой.

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Дмитро Вербинський Sport.ua
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