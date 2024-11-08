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08 ноября 2024, 12:06 | Обновлено 08 ноября 2024, 12:22
1091
0

Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку

Рейтинг возглавил «Манчестер Сити»

08 ноября 2024, 12:06 | Обновлено 08 ноября 2024, 12:22
1091
0
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
GiveMeSport

Популярное интернет-издание GiveMeSport составило рейтинг из 10 сильнейших футбольных команд мира на данный момент.

Тройку топа открыл миланский «Интер», который в этом сезоне даже не возглавляет турнирную таблицу Серии А – команда идет второй с 24 очками в 11 матчах. В Лиге чемпионов у подопечных Симоне Индзаги дела лучше – 10 баллов в 4 турах и место в заветной топ-8.

На втором месте расположился «Ливерпуль». Команда Арне Слота возглавляет турнирные таблицы как Английской Премьер-лиги (25 очков в 10 матчах), так и Лиги чемпионов (12 очков из 12 возможных).

Сильнейшей командой мира на данный момент признан «Манчестер Сити», который, что интересно, проиграл последние 3 матча. Но это не мешает «горожанам» оставаться одним из главных претендентов на победу в АПЛ и ЛЧ.

Интересно, что действующий обладатель «ушастого» трофея мадридский «Реал» не попал даже в пятерку рейтинга – «сливочных» поставили аж на 6-е место.

Топ-10 сильнейших команд мира по версии GiveMeSport:

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Манчестер Сити Ливерпуль Реал Мадрид Барселона Интер Милан Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон ПСЖ Бавария Байер рейтинг GiveMeSport
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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