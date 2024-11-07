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  4. «Очень мощно». Кучер назвал MVP матча Шахтера против Янг Бойз
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 15:20 |
632
0

«Очень мощно». Кучер назвал MVP матча Шахтера против Янг Бойз

Бывший защитник горняков отметил Георгия Судакова

07 ноября 2024, 15:20 |
632
0
«Очень мощно». Кучер назвал MVP матча Шахтера против Янг Бойз
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер назвал лучшего футболиста «горняков» в победном матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (2:1):

«Лучший игрок матча – Судаков. Он сделал себе хайлайты в этой игре. Очень мощная игра от него в командном и индивидуальном плане. Он обострял и это принесло свои плоды: отдал результативную передачу на Зубкова и забил эффектный и, самое важное, победный гол».

В итоге игру Георгия Судакова Александр Кучер оценил в 9 баллов из 10 возможных.

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Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз Александр Кучер Георгий Судаков лучший игрок
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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