Лига чемпионов07 ноября 2024, 15:20 |
632
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«Очень мощно». Кучер назвал MVP матча Шахтера против Янг Бойз
Бывший защитник горняков отметил Георгия Судакова
07 ноября 2024, 15:20 |
632
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Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер назвал лучшего футболиста «горняков» в победном матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (2:1):
«Лучший игрок матча – Судаков. Он сделал себе хайлайты в этой игре. Очень мощная игра от него в командном и индивидуальном плане. Он обострял и это принесло свои плоды: отдал результативную передачу на Зубкова и забил эффектный и, самое важное, победный гол».
В итоге игру Георгия Судакова Александр Кучер оценил в 9 баллов из 10 возможных.
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