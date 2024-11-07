«Очень мощно». Кучер назвал MVP матча Шахтера против Янг Бойз

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер назвал лучшего футболиста «горняков» в победном матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (2:1):

«Лучший игрок матча – Судаков. Он сделал себе хайлайты в этой игре. Очень мощная игра от него в командном и индивидуальном плане. Он обострял и это принесло свои плоды: отдал результативную передачу на Зубкова и забил эффектный и, самое важное, победный гол».

В итоге игру Георгия Судакова Александр Кучер оценил в 9 баллов из 10 возможных.