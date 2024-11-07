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Молодежные турниры
07 ноября 2024, 13:22 |
288
0

«Не ожидал». Форвард удивился вызову в сборную Украины U-21

Вьюнник вернулся в сборную спустя год

07 ноября 2024, 13:22 |
288
0
«Не ожидал». Форвард удивился вызову в сборную Украины U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник

Форвард польской «Лехии» Богдан Вьюнник оказался в списке молодежной сборной Украины, которая 15 и 19 ноября проведет контрольные матчи против Португалии и Италии соответственно.

Игрока не вызывали в команду ровно год, поэтому Богдан удивился выбору тренера.

«Мы были на теории [«Лехии»] с игроками, шутили. Иван Желизко говорит: «Поздравляю с вызовом». Я такой: «Каким вызовом?». Рассказал, что в инстаграме увидел».

«Могу сказать, что удивился. Не ожидал. Сейчас будут товарищеские матчи в подготовке к Евро, не думал, что буду в списках. Спасибо Мельгосе за то, что вызвал».

«Думаю, что могу получить шанс на Евро-2025. Мы должны сыграть хорошие матчи. Со своей стороны я должен забить несколько голов и доказать тренеру, что я должен быть на Евро», – сказал Вьюник.

Украина U-21 уже гарантировала себе выход на Евро-2025.

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Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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