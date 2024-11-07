«Не ожидал». Форвард удивился вызову в сборную Украины U-21
Вьюнник вернулся в сборную спустя год
Форвард польской «Лехии» Богдан Вьюнник оказался в списке молодежной сборной Украины, которая 15 и 19 ноября проведет контрольные матчи против Португалии и Италии соответственно.
Игрока не вызывали в команду ровно год, поэтому Богдан удивился выбору тренера.
«Мы были на теории [«Лехии»] с игроками, шутили. Иван Желизко говорит: «Поздравляю с вызовом». Я такой: «Каким вызовом?». Рассказал, что в инстаграме увидел».
«Могу сказать, что удивился. Не ожидал. Сейчас будут товарищеские матчи в подготовке к Евро, не думал, что буду в списках. Спасибо Мельгосе за то, что вызвал».
«Думаю, что могу получить шанс на Евро-2025. Мы должны сыграть хорошие матчи. Со своей стороны я должен забить несколько голов и доказать тренеру, что я должен быть на Евро», – сказал Вьюник.
Украина U-21 уже гарантировала себе выход на Евро-2025.
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