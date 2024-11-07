ВИДЕО. Все 9 сейвов Трубина в суперматче Лиги чемпионов против Баварии

Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25. «Бавария» в Мюнхене нанесла поражение португальской «Бенфике» со счетом 1:0.

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Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин полностью отыграл весь поединок. 23-летний вратарь сделал аж 9 сейвов и почти принес своей команде очки. Официальный транслятор Лиги чемпионов MEGOGO собрал все сейвы украинца в этом матче в одну видеонарезку.

ВИДЕО. 9 сейвов Трубина в суперматче Лиги чемпионов против Баварии