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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 13:30 |
1545
2

ВИДЕО. Все 9 сейвов Трубина в суперматче Лиги чемпионов против Баварии

Украинский вратарь «Бенфики» спас свою команду от разгрома

07 ноября 2024, 13:30 |
1545
2
ВИДЕО. Все 9 сейвов Трубина в суперматче Лиги чемпионов против Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25. «Бавария» в Мюнхене нанесла поражение португальской «Бенфике» со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин полностью отыграл весь поединок. 23-летний вратарь сделал аж 9 сейвов и почти принес своей команде очки. Официальный транслятор Лиги чемпионов MEGOGO собрал все сейвы украинца в этом матче в одну видеонарезку.

ВИДЕО. 9 сейвов Трубина в суперматче Лиги чемпионов против Баварии

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Бенфика Бавария Лига чемпионов Анатолий Трубин Бавария - Бенфика видео голов и обзор
Дмитро Вербинський Источник: MEGOGO
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OLDTROLL
№1 в Україні!
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Перець
ось чому він   основний воротар збірної 
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+1
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