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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 11:18 | Обновлено 07 ноября 2024, 11:24
177
0

Украинские клубы одержали 25-ю волевую победу в Лиге (Кубке) чемпионов

«Шахтер» отпраздновал 10-ю волевую викторию в основном турнире ЛЧ

07 ноября 2024, 11:18 | Обновлено 07 ноября 2024, 11:24
177
0
Украинские клубы одержали 25-ю волевую победу в Лиге (Кубке) чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Волевая победа «Шахтера» в матче с «Янг Бойз» (2:1) стала 55-й для украинских команд в еврокубках, в том числе 25-й – в Лиге (Кубке) чемпионов. В главном клубном турнире континента 14 раз добивались успеха, уступая соперникам по ходу встречи, горняки, в том числе 10 – в основном раунде, и 11 – динамовцы. 14 побед украинцы одержали дома и 11 – в гостях.

Наибольшее количество волевых викторий в Лиге (Кубке) чемпионов наши коллективы отпраздновали во встречах с командами из Австрии – 4, Италии, Нидерландов и России – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 волевых побед Шахтера в основном турнире Лиги чемпионов

Дата

Стадия

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1.

17.10.2000

ГТ1

Виктор ПРОКОПЕНКО

Спарта

2:1 (д)

2.

03.11.2010

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Арсенал

2:1 (д)

3.

16.02.2011

1/8

Мирча ЛУЧЕСКУ

Рома

3:2 (г)

4.

20.11.2012

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Норшелланн

5:2 (г)

5.

17.10.2017

ГТ

Паулу ФОНСЕКА

Фейеноорд

2:1 (г)

6.

01.11.2017

ГТ

Паулу ФОНСЕКА

Фейеноорд

3:1 (д)

7.

21.02.2018

1/8

Паулу ФОНСЕКА

Рома

2:1 (д)

8.

01.10.2019

ГТ

Луиш КАШТРУ

Аталанта

2:1 (г)

9.

04.10.2023

ГТ

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Антверпен

3:2 (г)

10.

06.11.2024

ОТ

Марино ПУШИЧ

Янг Бойз

2:1 (д)

ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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