Украинские клубы одержали 25-ю волевую победу в Лиге (Кубке) чемпионов

Волевая победа «Шахтера» в матче с «Янг Бойз» (2:1) стала 55-й для украинских команд в еврокубках, в том числе 25-й – в Лиге (Кубке) чемпионов. В главном клубном турнире континента 14 раз добивались успеха, уступая соперникам по ходу встречи, горняки, в том числе 10 – в основном раунде, и 11 – динамовцы. 14 побед украинцы одержали дома и 11 – в гостях.

Наибольшее количество волевых викторий в Лиге (Кубке) чемпионов наши коллективы отпраздновали во встречах с командами из Австрии – 4, Италии, Нидерландов и России – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 волевых побед Шахтера в основном турнире Лиги чемпионов

Дата Стадия Тренер Шахтера Соперник Счет 1. 17.10.2000 ГТ1 Виктор ПРОКОПЕНКО Спарта 2:1 (д) 2. 03.11.2010 ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Арсенал 2:1 (д) 3. 16.02.2011 1/8 Мирча ЛУЧЕСКУ Рома 3:2 (г) 4. 20.11.2012 ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Норшелланн 5:2 (г) 5. 17.10.2017 ГТ Паулу ФОНСЕКА Фейеноорд 2:1 (г) 6. 01.11.2017 ГТ Паулу ФОНСЕКА Фейеноорд 3:1 (д) 7. 21.02.2018 1/8 Паулу ФОНСЕКА Рома 2:1 (д) 8. 01.10.2019 ГТ Луиш КАШТРУ Аталанта 2:1 (г) 9. 04.10.2023 ГТ Патрик ВАН ЛЕУВЕН Антверпен 3:2 (г) 10. 06.11.2024 ОТ Марино ПУШИЧ Янг Бойз 2:1 (д)

ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.