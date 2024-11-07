Украинские клубы одержали 25-ю волевую победу в Лиге (Кубке) чемпионов
«Шахтер» отпраздновал 10-ю волевую викторию в основном турнире ЛЧ
Волевая победа «Шахтера» в матче с «Янг Бойз» (2:1) стала 55-й для украинских команд в еврокубках, в том числе 25-й – в Лиге (Кубке) чемпионов. В главном клубном турнире континента 14 раз добивались успеха, уступая соперникам по ходу встречи, горняки, в том числе 10 – в основном раунде, и 11 – динамовцы. 14 побед украинцы одержали дома и 11 – в гостях.
Наибольшее количество волевых викторий в Лиге (Кубке) чемпионов наши коллективы отпраздновали во встречах с командами из Австрии – 4, Италии, Нидерландов и России – по 3.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 волевых побед Шахтера в основном турнире Лиги чемпионов
|
|
Дата
|
Стадия
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
17.10.2000
|
ГТ1
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Спарта
|
2:1 (д)
|
2.
|
03.11.2010
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Арсенал
|
2:1 (д)
|
3.
|
16.02.2011
|
1/8
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Рома
|
3:2 (г)
|
4.
|
20.11.2012
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Норшелланн
|
5:2 (г)
|
5.
|
17.10.2017
|
ГТ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Фейеноорд
|
2:1 (г)
|
6.
|
01.11.2017
|
ГТ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Фейеноорд
|
3:1 (д)
|
7.
|
21.02.2018
|
1/8
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Рома
|
2:1 (д)
|
8.
|
01.10.2019
|
ГТ
|
Луиш КАШТРУ
|
Аталанта
|
2:1 (г)
|
9.
|
04.10.2023
|
ГТ
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Антверпен
|
3:2 (г)
|
10.
|
06.11.2024
|
ОТ
|
Марино ПУШИЧ
|
Янг Бойз
|
2:1 (д)
ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.
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