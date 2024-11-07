«Он сильнее Довбика». Журналист назвал лучшего форварда Серии А
Вальтер Де Маджио выделил Ромелу Лукаку
Итальянский журналист Вальтер Де Маджио назвал нападающего Наполи Ромелу Лукаку лучшим форвардом Серии А.
«Лукаку прибыл в Неаполь только 30 августа, он знает Конте. Это абсолютно сильнейший нападающий в Серии А.
Подождите, пока он наберет оптимальные кондиции – подождите следующих трех матчей, и вы заметите разницу. Он легко выигрывает у Тюрама, Ретеги, Влаховича, Кина и Довбика», – сказал Де Маджио.
В текущем сезоне Лукаку сыграл в Серии А 9 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Лидером бомбардирской гонки в чемпионате Италии сейчас является форвард Аталанты Матео Ретеги – на его счету 11 забитых мячей.
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