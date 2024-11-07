Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он сильнее Довбика». Журналист назвал лучшего форварда Серии А
Италия
07 ноября 2024, 11:16 |
552
0

«Он сильнее Довбика». Журналист назвал лучшего форварда Серии А

Вальтер Де Маджио выделил Ромелу Лукаку

07 ноября 2024, 11:16 |
552
0
«Он сильнее Довбика». Журналист назвал лучшего форварда Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Итальянский журналист Вальтер Де Маджио назвал нападающего Наполи Ромелу Лукаку лучшим форвардом Серии А.

«Лукаку прибыл в Неаполь только 30 августа, он знает Конте. Это абсолютно сильнейший нападающий в Серии А.

Подождите, пока он наберет оптимальные кондиции – подождите следующих трех матчей, и вы заметите разницу. Он легко выигрывает у Тюрама, Ретеги, Влаховича, Кина и Довбика», – сказал Де Маджио.

В текущем сезоне Лукаку сыграл в Серии А 9 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Лидером бомбардирской гонки в чемпионате Италии сейчас является форвард Аталанты Матео Ретеги – на его счету 11 забитых мячей.

По теме:
Юнион Сен-Жилуаз – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФОТО. Жена звездного украинского футболиста сходила в McDonalds
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Ромелу Лукаку Артем Довбик Наполи Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Футбол | 07 ноября 2024, 07:48 7
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?

Карло отметил Беллингема, Винисиуса, Мбаппе и Тчуамени

С поля на трон. Блохин и еще 8 футболистов, впоследствии ставших политиками
Футбол | 07 ноября 2024, 08:54 7
С поля на трон. Блохин и еще 8 футболистов, впоследствии ставших политиками
С поля на трон. Блохин и еще 8 футболистов, впоследствии ставших политиками

Умение воспользоваться своей популярностью еще никому не мешало в карьере…

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 07.11.2024, 05:29
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Бокс | 07.11.2024, 08:52
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Андрей ВОРОБЕЙ: «За счет Судакова мы у Янг Бойз и выиграли»
Футбол | 07.11.2024, 09:59
Андрей ВОРОБЕЙ: «За счет Судакова мы у Янг Бойз и выиграли»
Андрей ВОРОБЕЙ: «За счет Судакова мы у Янг Бойз и выиграли»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
06.11.2024, 08:39 1
Теннис
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
06.11.2024, 00:37 1
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 2
Бокс
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 46
Футбол
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
06.11.2024, 07:47 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем