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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 11:08 | Обновлено 07 ноября 2024, 11:22
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0

Шахтер одержал юбилейную победу в групповом турнире Лиги чемпионов

Горняки добыли 40-ю победу в основном турнире

07 ноября 2024, 11:08 | Обновлено 07 ноября 2024, 11:22
170
0
Шахтер одержал юбилейную победу в групповом турнире Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Победа над «Янг Бойз» (2:1) стала 40-й для «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов. 25 раз горняки добивались успеха на своем поле и 15 – в гостях. Юбилейной победа над швейцарцами оказалась и для Марино Пушича – 30-й во главе оранжево-черных. 23 виктории боснийский тренер отпраздновал с «Шахтером» в чемпионатах Украины, 4 – в Кубке Украины и 3 – в еврокубках.

К слову, гол Георгия Судакова стал 90-м для горняков под руководством Пушича (ЧУ – 69, КУ – 10, ЕК – 11).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Шахтера в основном турнире Лиги чемпионов

Победа

Дата

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1-я

17.10.2000

Виктор ПРОКОПЕНКО

Спарта

2:1 (д)

10-я

09.12.2008

Мирча ЛУЧЕСКУ

Барселона

3:2 (г)

20-я

23.10.2012

Мирча ЛУЧЕСКУ

Челси

2:1 (д)

30-я

06.12.2017

Паулу ФОНСЕКА

Манчестер Сити

2:1 (д)

40-я

06.11.2024

Марино ПУШИЧ

Янг Бойз

2:1 (д)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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