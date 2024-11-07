Шахтер одержал юбилейную победу в групповом турнире Лиги чемпионов
Горняки добыли 40-ю победу в основном турнире
Победа над «Янг Бойз» (2:1) стала 40-й для «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов. 25 раз горняки добивались успеха на своем поле и 15 – в гостях. Юбилейной победа над швейцарцами оказалась и для Марино Пушича – 30-й во главе оранжево-черных. 23 виктории боснийский тренер отпраздновал с «Шахтером» в чемпионатах Украины, 4 – в Кубке Украины и 3 – в еврокубках.
К слову, гол Георгия Судакова стал 90-м для горняков под руководством Пушича (ЧУ – 69, КУ – 10, ЕК – 11).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Шахтера в основном турнире Лиги чемпионов
|
Победа
|
Дата
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
17.10.2000
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Спарта
|
2:1 (д)
|
10-я
|
09.12.2008
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Барселона
|
3:2 (г)
|
20-я
|
23.10.2012
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Челси
|
2:1 (д)
|
30-я
|
06.12.2017
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Манчестер Сити
|
2:1 (д)
|
40-я
|
06.11.2024
|
Марино ПУШИЧ
|
Янг Бойз
|
2:1 (д)
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