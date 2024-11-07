Шахтер одержал юбилейную победу в групповом турнире Лиги чемпионов

Победа над «Янг Бойз» (2:1) стала 40-й для «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов. 25 раз горняки добивались успеха на своем поле и 15 – в гостях. Юбилейной победа над швейцарцами оказалась и для Марино Пушича – 30-й во главе оранжево-черных. 23 виктории боснийский тренер отпраздновал с «Шахтером» в чемпионатах Украины, 4 – в Кубке Украины и 3 – в еврокубках.

К слову, гол Георгия Судакова стал 90-м для горняков под руководством Пушича (ЧУ – 69, КУ – 10, ЕК – 11).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Шахтера в основном турнире Лиги чемпионов