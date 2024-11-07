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  4. Зубков уберег Шахтер от «рекорда»
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 10:48 | Обновлено 07 ноября 2024, 10:54
232
0

Зубков уберег Шахтер от «рекорда»

Свой первый мяч в Лиге чемпионов-2024/25 горняки забили на 301-й минуте

07 ноября 2024, 10:48 | Обновлено 07 ноября 2024, 10:54
232
0
Зубков уберег Шахтер от «рекорда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков (справа)

В матче с «Янг Бойз» (2:1) «Шахтер» наконец-то открыл голевой счет в Лиге чемпионов-2024/25. Автором премьерного мяча на 301-й минуте стал Александр Зубков.

Среди наших команд более продолжительные стартовые безголевые серии в основном раунде этого турнира имело только «Динамо» в ЛЧ-2021/22 –429 минут и «Шахтер» в том же сезоне – 308.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые голы украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов

Сезон

Клуб

Автор гола

Соперник

Минута*

Счет

2021/22

Динамо

Денис ГАРМАШ

Бавария

430' (1:2)

1:2 (д)

2021/22

Шахтер

ФЕРНАНДУ

Реал

309' (1:1)

1:2 (г)

2024/25

Шахтер

Александр ЗУБКОВ

Янг Бойз

301' (1:1)

2:1 (д)

2015/16

Шахтер

Александр ГЛАДКИЙ

Мальме

299' (1:0)

4:0 (д)

2004/05

Шахтер

Франселину МАТУЗАЛЕМ

Селтик

237' (1:0)

3:0 (д)

1999/00

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Лацио

158' (1:0)

1:2 (г)

2014/15

Шахтер

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Порту

142' (1:0)

2:2 (д)

2019/20

Шахтер

ЖУНИОР МОРАЕС

Аталанта

131' (1:1)

2:1 (г)

2006/07

Шахтер

Франселину МАТУЗАЛЕМ

Олимпиакос

124' (1:1)

2:2 (д)

2007/08

Динамо

Владислав ВАЩУК

Спортинг

119' (1:1)

1:2 (д)

2020/21

Динамо

Виктор ЦЫГАНКОВ

Ференцварош

118' (1:0)

2:2 (г)

2000/01

Шахтер

Алексей БАХАРЕВ

Арсенал

116' (1:0)

2:3 (г)

* с начала турнира.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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