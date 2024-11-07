Зубков уберег Шахтер от «рекорда»
Свой первый мяч в Лиге чемпионов-2024/25 горняки забили на 301-й минуте
В матче с «Янг Бойз» (2:1) «Шахтер» наконец-то открыл голевой счет в Лиге чемпионов-2024/25. Автором премьерного мяча на 301-й минуте стал Александр Зубков.
Среди наших команд более продолжительные стартовые безголевые серии в основном раунде этого турнира имело только «Динамо» в ЛЧ-2021/22 –429 минут и «Шахтер» в том же сезоне – 308.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние первые голы украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Клуб
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута*
|
Счет
|
2021/22
|
Динамо
|
Денис ГАРМАШ
|
Бавария
|
430' (1:2)
|
1:2 (д)
|
2021/22
|
Шахтер
|
ФЕРНАНДУ
|
Реал
|
309' (1:1)
|
1:2 (г)
|
2024/25
|
Шахтер
|
Александр ЗУБКОВ
|
Янг Бойз
|
301' (1:1)
|
2:1 (д)
|
2015/16
|
Шахтер
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Мальме
|
299' (1:0)
|
4:0 (д)
|
2004/05
|
Шахтер
|
Франселину МАТУЗАЛЕМ
|
Селтик
|
237' (1:0)
|
3:0 (д)
|
1999/00
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Лацио
|
158' (1:0)
|
1:2 (г)
|
2014/15
|
Шахтер
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Порту
|
142' (1:0)
|
2:2 (д)
|
2019/20
|
Шахтер
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Аталанта
|
131' (1:1)
|
2:1 (г)
|
2006/07
|
Шахтер
|
Франселину МАТУЗАЛЕМ
|
Олимпиакос
|
124' (1:1)
|
2:2 (д)
|
2007/08
|
Динамо
|
Владислав ВАЩУК
|
Спортинг
|
119' (1:1)
|
1:2 (д)
|
2020/21
|
Динамо
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Ференцварош
|
118' (1:0)
|
2:2 (г)
|
2000/01
|
Шахтер
|
Алексей БАХАРЕВ
|
Арсенал
|
116' (1:0)
|
2:3 (г)
* с начала турнира.
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