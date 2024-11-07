Зубков уберег Шахтер от «рекорда»

В матче с «Янг Бойз» (2:1) «Шахтер» наконец-то открыл голевой счет в Лиге чемпионов-2024/25. Автором премьерного мяча на 301-й минуте стал Александр Зубков.

Среди наших команд более продолжительные стартовые безголевые серии в основном раунде этого турнира имело только «Динамо» в ЛЧ-2021/22 –429 минут и «Шахтер» в том же сезоне – 308.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые голы украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов

Сезон Клуб Автор гола Соперник Минута* Счет 2021/22 Динамо Денис ГАРМАШ Бавария 430' (1:2) 1:2 (д) 2021/22 Шахтер ФЕРНАНДУ Реал 309' (1:1) 1:2 (г) 2024/25 Шахтер Александр ЗУБКОВ Янг Бойз 301' (1:1) 2:1 (д) 2015/16 Шахтер Александр ГЛАДКИЙ Мальме 299' (1:0) 4:0 (д) 2004/05 Шахтер Франселину МАТУЗАЛЕМ Селтик 237' (1:0) 3:0 (д) 1999/00 Динамо Сергей РЕБРОВ Лацио 158' (1:0) 1:2 (г) 2014/15 Шахтер АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Порту 142' (1:0) 2:2 (д) 2019/20 Шахтер ЖУНИОР МОРАЕС Аталанта 131' (1:1) 2:1 (г) 2006/07 Шахтер Франселину МАТУЗАЛЕМ Олимпиакос 124' (1:1) 2:2 (д) 2007/08 Динамо Владислав ВАЩУК Спортинг 119' (1:1) 1:2 (д) 2020/21 Динамо Виктор ЦЫГАНКОВ Ференцварош 118' (1:0) 2:2 (г) 2000/01 Шахтер Алексей БАХАРЕВ Арсенал 116' (1:0) 2:3 (г)

* с начала турнира.