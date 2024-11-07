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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 11:36 |
206
0

Кроме Судакова. Воробей похвалил двух нападающих Шахтера из Бразилии

Бывший форвард горняков отметил Эгиналду и Кевина

07 ноября 2024, 11:36 |
206
0
Кроме Судакова. Воробей похвалил двух нападающих Шахтера из Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua похвалил двух бразильских нападающих «горняков» за игру в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (2:1).

– Кого, кроме Судакова, еще выделите в атакующей линии?

– Я отметил бы Эгиналду. Он проделал большой объем работы в нападении.

– Кевин тоже активен был впереди. Его игру также можно отметить?

– Да, Кевин тоже был в некоторых эпизодах хорош, но не так, как Эгиналду. Я специально наблюдал за игрой нападающего. Он во время встречи очень много раз хорошо открывался, часто запутывал двух центральных защитников. Эгиналду очень полезно сыграл на команду! Единственная проблема – то, что он не забил. Было несколько моментов, в которых он мог забивать. Все-таки нападающий, если он выходит играть на этой позиции, должен забивать! Эгиналду этого не сделал, но я отмечу его активность и активные действия впереди.

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Янг Бойз Андрей Воробей Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз Эгиналду Кевин (Шахтер)
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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