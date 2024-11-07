«Это топ-игрок». Эксперт расхвалил звезду Шахтера за матч Лиги чемпионов

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучших игроков «горняков» в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (2:1).

– А по Судакову что скажете? Отметился голом и ассистом. Проявил ли снова лидерские качества?

– Если в целом взять матч, я бы выделил двух футболистов «Шахтера», которые сыграли матч на топовом уровне. Это Бондарь и Судаков! Георгий, конечно, своими действиями на протяжении всего матча отличался. Да, он забил мяч и сделал ассист. Это супер! Но, кроме этого, Судаков имел еще какую-то уверенность. Он очень много атак начинал и развивал. Да, были ошибки в некоторых моментах, не без этого. Но все равно очень много атак начиналось от Судакова. Также Георгий успевал и в обороне отрабатывать. Он очень хорошо поработал на команду. Было видно, что это топ-игрок! За счет Судакова мы у «Янг Бойз» и выиграли!

– От портала WhoScored Судаков получил лучшую оценку в матче, а именно 8,7!

– Да, Судаков весь поединок на топовом уровне сыграл. Он начинал атаки, финтил, запутывал соперников! Молодец! Бондарь был хорош в защите, а Судаков впереди и в полузащите!