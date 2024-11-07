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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 10:33 | Обновлено 07 ноября 2024, 11:29
920
2

Не Бондарь. Легенда Шахтера нашел виновного в пропущенном голе в ЛЧ

Андрей Воробей считает, что ошибся Артем Бондаренко

07 ноября 2024, 10:33 | Обновлено 07 ноября 2024, 11:29
920
2
Не Бондарь. Легенда Шахтера нашел виновного в пропущенном голе в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно пропущенного гола «горняков» в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (2:1).

– Относительно пропущенного гола «Шахтера» что скажете?

– Футбол и состоит из ошибок. Игроки не роботы. Они также ошибаются. Конечно, в той ситуации Бондаренко был неправ, он ошибся. Но футболисты «Шахтера» молодцы в том плане, что после этого не остановились. Дончане, наоборот, сначала сравняли счет, а потом, как оказалось, забили и победный гол. Молодцы, что быстро исправились и сумели выйти вперед.

– И уже во втором тайме, можно сказать, что Бондарь исправлялся за пропущенный гол, когда выбивал мяч в непростой ситуации?

– Я считаю, Бондарь виноват не был в пропущенном голе. Там была ошибка Бондаренко.

– Я имею в виду, что когда Кастриот Имери забивал, то мяч пролетел между ног у Бондаря и оказался в воротах.

– Это был такой случай. А Бондарь действительно сыграл очень хороший матч. Он очень много спасал. А то, что мяч пролетел между ногами, я не считаю, что там была его ошибка. В том эпизоде была очевидная ошибка Бондаренко. Он делал передачу и ошибся. Это его ошибка! А Бондарь хорошо отыграл поединок. А в конце встречи его действия на поле очень вдохновили команду и помогли в достижении победы. Он был цементом в нашей линии обороны.

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Янг Бойз Андрей Воробей Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз Артем Бондаренко Валерий Бондарь
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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Комментарии 2
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Dimaryz81
Млин. Что за фантастический заголовок. Бондаренко обрезался. Все это видели. Понятно что не Бондар. Так можно было любого написать. Например Не Эгиналду. Кто виноват в пропущеном мяче.
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+3
pricolist
Не дарма експерт їсть свій хліб, я б сам не додумався хто винен в пропущеному голі, думав Кевін
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0
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