Анчелотти могут уволить из Реала. На его место вернут легенду?

Мадридский «Реал» может уволить итальянского главного тренера первой команды клуба Карло Анчелотти из-за неудовлетворительных результатов в последних матчах, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в качестве одного из кандидатов на замену возрастному специалисту руководство «сливочных» рассматривает легендарного француза Зинедина Зидана.

После 11 туров Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в матчах чемпионата. В Лиге чемпионов «галактикос» с 6 зачетными пунктами в 4 поединках идут аж 18-ми.

Ранее Флорентино Перес рассказал Карло Анчелотти, когда может состояться его увольнение.