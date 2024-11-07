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  4. Анчелотти могут уволить из Реала. На его место вернут легенду?
Испания
07 ноября 2024, 10:21 |
267
1

Анчелотти могут уволить из Реала. На его место вернут легенду?

Королевский клуб рассматривает назначение Зинедина Зидана

07 ноября 2024, 10:21 |
267
1
Анчелотти могут уволить из Реала. На его место вернут легенду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Мадридский «Реал» может уволить итальянского главного тренера первой команды клуба Карло Анчелотти из-за неудовлетворительных результатов в последних матчах, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в качестве одного из кандидатов на замену возрастному специалисту руководство «сливочных» рассматривает легендарного француза Зинедина Зидана.

После 11 туров Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в матчах чемпионата. В Лиге чемпионов «галактикос» с 6 зачетными пунктами в 4 поединках идут аж 18-ми.

Ранее Флорентино Перес рассказал Карло Анчелотти, когда может состояться его увольнение.

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Карло Анчелотти Зинедин Зидан отставка назначение тренера Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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