Реал рассматривает продажу легенды. Он в клубе почти 10 лет

Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи испанского универсала Лукаса Васкеса, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, в течение сезона 33-летний футболист, который является воспитанником королевского клуба и выступает за взрослую команду с 2015 года, получил несколько предложений от других коллективов.

В нынешней кампании Лукас Васкес провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» может назначить Зинедина Зидана на должность главного тренера клуба.