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  4. Реал рассматривает продажу легенды. Он в клубе почти 10 лет
Испания
07 ноября 2024, 11:31 |
794
0

Реал рассматривает продажу легенды. Он в клубе почти 10 лет

Лукас Васкес может покинуть королевский клуб

07 ноября 2024, 11:31 |
794
0
Реал рассматривает продажу легенды. Он в клубе почти 10 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи испанского универсала Лукаса Васкеса, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, в течение сезона 33-летний футболист, который является воспитанником королевского клуба и выступает за взрослую команду с 2015 года, получил несколько предложений от других коллективов.

В нынешней кампании Лукас Васкес провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» может назначить Зинедина Зидана на должность главного тренера клуба.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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