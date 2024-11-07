«Его тяжело остановить». Защитник Челси – о противостоянии с Мудриком
Бенуа Бадьяшиль похвалил Михаила
Защитник Челси Бенуа Бадьяшиль поделился мнением относительно своего украинского одноклубника Михаила Мудрика.
«Миша – действительно хороший игрок. Мы все знаем, как он может играть, но он – также хороший человек. Мы стараемся помочь ему выкладываться на полную в каждом матче.
Он – быстрый. Да, Миша – быстрый, поэтому на тренировках бывают моменты, когда его трудно остановить», – сказал Бенуа.
В сезоне 2024/25 Мудрик провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Контракт Михаила с Челси рассчитан до лета 2031 года.
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