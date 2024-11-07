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  4. «Его тяжело остановить». Защитник Челси – о противостоянии с Мудриком
Англия
07 ноября 2024, 09:31 |
606
1

«Его тяжело остановить». Защитник Челси – о противостоянии с Мудриком

Бенуа Бадьяшиль похвалил Михаила

07 ноября 2024, 09:31 |
606
1
«Его тяжело остановить». Защитник Челси – о противостоянии с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Защитник Челси Бенуа Бадьяшиль поделился мнением относительно своего украинского одноклубника Михаила Мудрика.

«Миша – действительно хороший игрок. Мы все знаем, как он может играть, но он – также хороший человек. Мы стараемся помочь ему выкладываться на полную в каждом матче.

Он – быстрый. Да, Миша – быстрый, поэтому на тренировках бывают моменты, когда его трудно остановить», – сказал Бенуа.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Контракт Михаила с Челси рассчитан до лета 2031 года.

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Бенуа Бадьяшиль Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Saar
Так не зупиняй! Він тупо пробіжить на шалений швидкості і все. Йому лиш побігать🤣🤣
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