«Его тяжело остановить». Защитник Челси – о противостоянии с Мудриком

Защитник Челси Бенуа Бадьяшиль поделился мнением относительно своего украинского одноклубника Михаила Мудрика.

«Миша – действительно хороший игрок. Мы все знаем, как он может играть, но он – также хороший человек. Мы стараемся помочь ему выкладываться на полную в каждом матче.

Он – быстрый. Да, Миша – быстрый, поэтому на тренировках бывают моменты, когда его трудно остановить», – сказал Бенуа.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Контракт Михаила с Челси рассчитан до лета 2031 года.