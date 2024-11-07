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07 ноября 2024, 06:45 |
1537
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Ева Мурати – красавица, с которой ты будешь смотреть ЛЧ

Идеальная девушка для просмотра топ-футбола

07 ноября 2024, 06:45 |
1537
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Ева Мурати – красавица, с которой ты будешь смотреть ЛЧ
Instagram. Ева Мурати

29-летняя телеведущая и акриса Ева Мурати уже у многих болельщиков ассоциируется из Лигой чемпионов.

Её уже называет то «королевой Лиги чемпионов», то «принцессой Лиги чемпионов», и мы должны признать – абсолютно заслуженно!

Красавица уже сотрудничает с УЕФА и является официальной телеведущей Лиги чемпионов, при этом ведя эфиры на албанском TV-канале Tring.

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Ева насобирала уже огромное количество фолловеров в свой Instagram – ей не хватает меньше 4 тысяч до 1 миллиона.

Ева Мурати является футбольной болельщицей со стажем, её любимый клуб – «Ювентус», футболист – Фабио Каннаваро. Девушка – албанка и её ждёт головокружительная карьера:

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фото lifestyle Лига чемпионов
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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