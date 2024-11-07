ДЕВУШКА ДНЯ. Ева Мурати – красавица, с которой ты будешь смотреть ЛЧ

29-летняя телеведущая и акриса Ева Мурати уже у многих болельщиков ассоциируется из Лигой чемпионов.

Её уже называет то «королевой Лиги чемпионов», то «принцессой Лиги чемпионов», и мы должны признать – абсолютно заслуженно!

Красавица уже сотрудничает с УЕФА и является официальной телеведущей Лиги чемпионов, при этом ведя эфиры на албанском TV-канале Tring.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ева насобирала уже огромное количество фолловеров в свой Instagram – ей не хватает меньше 4 тысяч до 1 миллиона.

Ева Мурати является футбольной болельщицей со стажем, её любимый клуб – «Ювентус», футболист – Фабио Каннаваро. Девушка – албанка и её ждёт головокружительная карьера: