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07 ноября 2024, 04:50 |
854
0

ФОТО. Жена футболиста Реала наехала на Анчелотти из-за тактики

Жена Федерико Вальверде недовольна как используют её мужа

07 ноября 2024, 04:50 |
854
0
ФОТО. Жена футболиста Реала наехала на Анчелотти из-за тактики
Instagram. Федерико Вальверде со своей женой

Жена полузащитника «Реала» Федерико Вальверде раскритиковала Карло Анчелотти в социальных сетях, прежде чем заявила, что ее учетную запись взломали.

Напомним, что мадридцы проиграли «Милану» (1:3) в домашних стенах в матчах 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а Вальверде был заменен в перерыве матча.

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Жена футболиста Нина Бонино утверждает, что Карло Анчелотти использует её мужа неправильно – главный тренер «Реала» выпустил игрока на правом фланге полузащиты, что не понравилось девушке. Вот, что она написала в соцсети X:

«Лучше я промолчу, потому что меня посадят в тюрьму. Феде лучше всего играет в центре поля и во время разрушения атак. О чем вы говорите? Когда они раз и навсегда поймут, что Феде не вингер?».

Позже 30-летняя журналистка удалила посты и сказала: «Это не я, меня сломали».

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Реал Мадрид Лига чемпионов фото lifestyle Федерико Вальверде Карло Анчелотти
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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