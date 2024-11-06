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  4. ВИДЕО. Судаков вывел Шахтер вперед в матче ЛЧ точным ударом издалека
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:43
2376
0

ВИДЕО. Судаков вывел Шахтер вперед в матче ЛЧ точным ударом издалека

На перерыв Шахтер и Янг Бойз ушли при счете 2:1 в пользу украинской команды

06 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:43
2376
0
ВИДЕО. Судаков вывел Шахтер вперед в матче ЛЧ точным ударом издалека
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встречаются команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)

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На 41-й минуте Георгий Судаков вывел Шахтер вперед в матче ЛЧ точным ударом издалека.

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ГОЛ! 2:1. Георгий Судаков, 41 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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