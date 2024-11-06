Лига чемпионов06 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:43
1637
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ВИДЕО. Первый гол Шахтера в ЛЧ. Зубков сравнял счет в игре с Янг Бойз
Донецкая команда сравняла счет на 31-й минуте поединка
06 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:43
1637
0
6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов.
В поединке на стадионе АуфШальке встречаются команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)
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Первый гол Шахтера в ЛЧ был забит на 31-й минуте. Александр Зубков сравнял счет в игре с Янг Бойз (1:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы в матче
ГОЛ! 1:1. Александр Зубков, 31 мин
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