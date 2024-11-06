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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:43
1637
0

ВИДЕО. Первый гол Шахтера в ЛЧ. Зубков сравнял счет в игре с Янг Бойз

Донецкая команда сравняла счет на 31-й минуте поединка

06 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:43
1637
0
ВИДЕО. Первый гол Шахтера в ЛЧ. Зубков сравнял счет в игре с Янг Бойз
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встречаются команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол Шахтера в ЛЧ был забит на 31-й минуте. Александр Зубков сравнял счет в игре с Янг Бойз (1:1).

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ГОЛ! 1:1. Александр Зубков, 31 мин

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Янг Бойз Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз Александр Зубков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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