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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:43
539
0

ВИДЕО. Ошибка Бондаренко. Янг Бойз открыл счет в матче против Шахтера

На 27-й минуте гости вышли вперед в поединке Лиги чемпионов

06 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:43
539
0
ВИДЕО. Ошибка Бондаренко. Янг Бойз открыл счет в матче против Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встречаются команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер начал Лигу чемпионов неудачно и имеет лишь 1 очко, Янг Бойз уступил во всех трех матчах.

На 27-й минуте гости вышли вперед после ошибки Артема Бондаренко в передаче.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы в матче

ГОЛ! 0:1. Кастриот Имери, 27 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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