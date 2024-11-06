Лига чемпионов06 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:43
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ВИДЕО. Ошибка Бондаренко. Янг Бойз открыл счет в матче против Шахтера
На 27-й минуте гости вышли вперед в поединке Лиги чемпионов
06 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:43
539
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6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов.
В поединке на стадионе АуфШальке встречаются команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер начал Лигу чемпионов неудачно и имеет лишь 1 очко, Янг Бойз уступил во всех трех матчах.
На 27-й минуте гости вышли вперед после ошибки Артема Бондаренко в передаче.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы в матче
ГОЛ! 0:1. Кастриот Имери, 27 мин
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