Лига чемпионов06 ноября 2024, 21:03 |
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С Трубиным в старте. Стали известны составы команд Баварии и Бенфики
Команды встречаются в 4-м тура группового этапа Лиги чемпионов
06 ноября 2024, 21:03 |
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6 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле будет принимать «Бенфику». Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Как и обычно, место в воротах «Бенфики» займет украинец Анатолий Трубин.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
«Бавария»: Нойер, Киммих, Ким Мин Дже, Упамекано, Дэвис, Пальинья, Лаймер, Гнабри, Мусиала, Олисе, Кейн.
«Бенфика»: Трубин, Араужу, Отаменди, Силва, Фернандес, Кокджу, Амбуни, Аурснес, Санчеш, Каборе, Актюркоглу.
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