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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 21:03 |
405
1

С Трубиным в старте. Стали известны составы команд Баварии и Бенфики

Команды встречаются в 4-м тура группового этапа Лиги чемпионов

06 ноября 2024, 21:03 |
405
1
С Трубиным в старте. Стали известны составы команд Баварии и Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле будет принимать «Бенфику». Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как и обычно, место в воротах «Бенфики» займет украинец Анатолий Трубин.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Ким Мин Дже, Упамекано, Дэвис, Пальинья, Лаймер, Гнабри, Мусиала, Олисе, Кейн.

«Бенфика»: Трубин, Араужу, Отаменди, Силва, Фернандес, Кокджу, Амбуни, Аурснес, Санчеш, Каборе, Актюркоглу.

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Лига чемпионов Бавария Бенфика Бавария - Бенфика Анатолий Трубин стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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antt
Трубін проти Кейна на фоні того що вчора Лунін із Реалом не справився із Міланом. А два тижні тому Бенфіка з Трубіном з тим же рахунком програла Феєнорду.
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