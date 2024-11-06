С Трубиным в старте. Стали известны составы команд Баварии и Бенфики

6 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле будет принимать «Бенфику». Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как и обычно, место в воротах «Бенфики» займет украинец Анатолий Трубин.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Ким Мин Дже, Упамекано, Дэвис, Пальинья, Лаймер, Гнабри, Мусиала, Олисе, Кейн.

«Бенфика»: Трубин, Араужу, Отаменди, Силва, Фернандес, Кокджу, Амбуни, Аурснес, Санчеш, Каборе, Актюркоглу.