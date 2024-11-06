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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 06 ноября 2024, 21:56
500
1

Стали известны составы матча Интер - Арсенал. Зинченко начнет в запасе

Команды встретятся в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов

06 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 06 ноября 2024, 21:56
500
1
Стали известны составы матча Интер - Арсенал. Зинченко начнет в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября на стадионе «Джузеппе Меацца» встретятся «Интер» (Милан) и «Арсенал» (Лондон). Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинец Александр Зинченко также может принять участие в матче, но начнет его со скамейки запасных.

Микель Артета выставил на эту игру такой состав:

Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Хаверц, Партей, Мерино, Сака, Троссард, Мартинелли

Миланский «Интер» выйдет на поле в таком составе:

Зоммер, Павар, де Врей, Биссек, Дюмфрис, Фраттези, Чалханоглу, Зелински, Дармиан, Тареми, Лаутаро.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Інтер розпочне в 10-х ? Де Лаутаро? Не доїхав чи не дописали?
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