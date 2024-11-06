Стали известны составы матча Интер - Арсенал. Зинченко начнет в запасе
Команды встретятся в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов
6 ноября на стадионе «Джузеппе Меацца» встретятся «Интер» (Милан) и «Арсенал» (Лондон). Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Украинец Александр Зинченко также может принять участие в матче, но начнет его со скамейки запасных.
Микель Артета выставил на эту игру такой состав:
Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Хаверц, Партей, Мерино, Сака, Троссард, Мартинелли
Миланский «Интер» выйдет на поле в таком составе:
Зоммер, Павар, де Врей, Биссек, Дюмфрис, Фраттези, Чалханоглу, Зелински, Дармиан, Тареми, Лаутаро.
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