Стали известны составы матча Интер - Арсенал. Зинченко начнет в запасе

6 ноября на стадионе «Джузеппе Меацца» встретятся «Интер» (Милан) и «Арсенал» (Лондон). Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинец Александр Зинченко также может принять участие в матче, но начнет его со скамейки запасных.

Микель Артета выставил на эту игру такой состав:

Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Хаверц, Партей, Мерино, Сака, Троссард, Мартинелли

Миланский «Интер» выйдет на поле в таком составе:

Зоммер, Павар, де Врей, Биссек, Дюмфрис, Фраттези, Чалханоглу, Зелински, Дармиан, Тареми, Лаутаро.