Владимир БРАЖКО: «Динамо очень хочет набрать первые очки в ЛЕ. Есть козыри»

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко дал комментарий перед матчем Лиги Европы против «Ференцвароша». Киевляне в трех прошлых встречах основного этапа не забили ни одного гола и не набрали ни одного очка.

Матч пройдет 7 ноября, начало в 22:00.

– Насколько вам важно одержать победу после первых трех матчей в Лиге Европы и чего ожидаете от «Ференцвароша»?

– Первые игры и оппоненты были достаточно непростыми. Относительно соперника, это очень неуступчивая команда, которая тоже хочет побеждать. Мы разбирали их игру и еще посмотрим видео. Повторюсь, это непростая команда. Очень хочется завоевать первые очки, поэтому завтра сделаем все возможное для победы.

– Раньше вы проводили еврокубковые поединки в Польше, теперь в Германии, поделитесь впечатлениями от опыта этого года.

– Немного меняется поле, атмосфера. К сожалению, мы уже привыкли играть вне дома, но очень хочется выходить на поле при своих трибунах в Киеве. Надеюсь, скоро это будет возможно.

– Это будет уже ваша четвертая игра в основном этапе Лиги Европы. Успевает ли команда восстанавливаться после дальних переездов?

– Конечно, это непросто, но не хочу жаловаться. На футбольном поле все равны, никто не будет смотреть на то, сколько мы добирались или где ночевали. Завтра хотим показать, что неважно, какая у нас была дорога.

– Какой компонент игры вашего соперника вы считаете наиболее опасным в завтрашнем поединке?

– Думаю, на поле будет много борьбы. Мы разбирали игру «Ференцвароша» – игроки хорошо накрывают, много прессингуют, они нацелены на атаку. Но и у нас есть свои козыри, мы готовились. Думаю, будет интересная игра.