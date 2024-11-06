Реал не хочет увольнять Анчелотти. Но есть экстренные кандидаты на замену

По информации Marca, в «Реале» обеспокоены тем, что команда проиграла «Барселоне» 0:4 и «Милану» 1:3, однако сейчас наставник Карло Анчелотти далек от увольнения.

У тренера контракт до лета 2026 года, а в клубе уверены, что только опытный итальянский специалист в состоянии решить проблемы и вывести команду из кризиса.

В качестве экстренных кандидатов на замену названы известные в прошлом игроки команды Рауль и Сантьяго Солари, но Анчелотти дали понять, что он продолжает работу.

Далее у мадридцев относительно простые матчи с «Леганесом» и «Осасуной», где от команды ждут уверенных побед после того, как «Реал» проиграл два кряду поединка впервые с сезона 2022/23.