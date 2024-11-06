Лидер Ман Сити: «Я такого не помню – три поражения. Мы в темном месте»

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва удивлен тем, что команда проиграла три подряд матча: «Тоттенхэму» в Кубке лиге, «Борнмуту» в АПЛ и «Спортингу» в Лиге чемпионов.

«Это разочаровывает, потому что мы находимся в темном месте. Три поражения кряду. Все указывает на то, что мы пошли не тем путем. Даже в том случае, когда мы играем хорошо, мы не используем свои шансы и слишком легко пропускаем голы».

«Нужно посмотреть на себя, и сделать это быстро, потому что потом не отыграть это отставание».

«Я не помню за все свое время в команде, чтобы мы проиграли три матча кряду», – сказал Силва.