Чемпионат мира06 ноября 2024, 18:40 |
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Президент ФИФА поздравил Трампа: «Мы проведем отличный ЧМ-2026»
Инфантино оценил победу Трампа
06 ноября 2024, 18:40 |
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Президент ФИФА Джанни Инфантино надеется, что новый президент США Дональд Трамп сделает все, чтобы в стране успешно прошел чемпионат мира футболу в 2026 году.
«Поздравляю, господин президент. Я уверен, что мы проведем в США отличный чемпионат мира по футболу и отличный клубный чемпионат мира. Футбол объединяет», – отметил Инфантино.
Клубный ЧМ должен состояться летом 2025 года, а ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
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