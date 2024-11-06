Президент ФИФА поздравил Трампа: «Мы проведем отличный ЧМ-2026»

Президент ФИФА Джанни Инфантино надеется, что новый президент США Дональд Трамп сделает все, чтобы в стране успешно прошел чемпионат мира футболу в 2026 году.

«Поздравляю, господин президент. Я уверен, что мы проведем в США отличный чемпионат мира по футболу и отличный клубный чемпионат мира. Футбол объединяет», – отметил Инфантино.

Клубный ЧМ должен состояться летом 2025 года, а ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.