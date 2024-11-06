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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 18:13 |
541
1

Тренер Жироны не знает, с чем связаны поражения команды

Мичел отметил календарь и травмированных

06 ноября 2024, 18:13 |
541
1
Тренер Жироны не знает, с чем связаны поражения команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Жироны» Мичел не готов сказать, с чем конкретно связаны последние неудачи команды. Вчера было поражение от ПСВ 0:4 в Лиге чемпионов, которое стало третьим за четыре тура еврокубка.

В Ла Лиге команда идет 10-й.

«Я не знаю, пропускаем ли мы так много из-за усталости или по другой причине. В матче Лиги чемпионов просто был плохой день. Я не вижу, чтобы команда чего-то боялась или игроки не понимали друг друга. Ошибки – это просто ошибки».

«Возможно, они связаны с большим количеством матчей. Или тем, что из-за травм у нас много молодых игроков без опыта. У нас сейчас особо нет вариантов в составе».

«Тяжело восстанавливаться, когда ты играешь в таком графике. Теперь нужно переключаться с Лиги чемпионов на Ла Лигу», – сказал Мичел.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Лига чемпионов Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 1
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BATI-GOOOOOL
А можна я скажу.Або гроші або гра!!! Ключових гравців що робили гру продали  !!! А без гравців і тренер виявився так собі.Я так раніше вболівав за них .дивився майже всі матчі.Зараз не цікаво от слова зовсім.
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