Тренер Жироны не знает, с чем связаны поражения команды
Мичел отметил календарь и травмированных
Наставник «Жироны» Мичел не готов сказать, с чем конкретно связаны последние неудачи команды. Вчера было поражение от ПСВ 0:4 в Лиге чемпионов, которое стало третьим за четыре тура еврокубка.
В Ла Лиге команда идет 10-й.
«Я не знаю, пропускаем ли мы так много из-за усталости или по другой причине. В матче Лиги чемпионов просто был плохой день. Я не вижу, чтобы команда чего-то боялась или игроки не понимали друг друга. Ошибки – это просто ошибки».
«Возможно, они связаны с большим количеством матчей. Или тем, что из-за травм у нас много молодых игроков без опыта. У нас сейчас особо нет вариантов в составе».
«Тяжело восстанавливаться, когда ты играешь в таком графике. Теперь нужно переключаться с Лиги чемпионов на Ла Лигу», – сказал Мичел.
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