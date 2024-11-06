Тренер Жироны не знает, с чем связаны поражения команды

Наставник «Жироны» Мичел не готов сказать, с чем конкретно связаны последние неудачи команды. Вчера было поражение от ПСВ 0:4 в Лиге чемпионов, которое стало третьим за четыре тура еврокубка.

В Ла Лиге команда идет 10-й.

«Я не знаю, пропускаем ли мы так много из-за усталости или по другой причине. В матче Лиги чемпионов просто был плохой день. Я не вижу, чтобы команда чего-то боялась или игроки не понимали друг друга. Ошибки – это просто ошибки».

«Возможно, они связаны с большим количеством матчей. Или тем, что из-за травм у нас много молодых игроков без опыта. У нас сейчас особо нет вариантов в составе».

«Тяжело восстанавливаться, когда ты играешь в таком графике. Теперь нужно переключаться с Лиги чемпионов на Ла Лигу», – сказал Мичел.