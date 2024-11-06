Матч Динамо – Ференцварош рассудит арбитр из Швеции
Команды сойдутся в 4-м туре Лиги Европы
В УЕФА определились с бригадой арбитров на матч 4-го тура Лиги Европы, где киевское «Динамо» сыграет с венгерским «Ференцварошем».
Главным арбитром в поле будет Мохаммед аль-Хаким из Швеции. Ему будут помогать – Фредрик Клювер и Макс-Робин Вильде.
Четвертым арбитром будет также швед Виктор Вольф.
На видеоповторах будет бригада из Нидерландов – Пол ван Букел и Роб Диперинк.
Мохаммед аль-Хаким обслуживал матч молодежной сборной Украины U19 в 2018-м году. Тогда молодежка играла со сверстниками из Албании и победила их 1:0.
В Лиге Европы «Динамо» будет принимать венгерский «Ференцварош» в Гамбурге 7 ноября, начало поединка в 22:00 по киевскому времени.
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