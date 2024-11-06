Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Динамо – Ференцварош рассудит арбитр из Швеции
Лига Европы
06 ноября 2024, 18:27 | Обновлено 06 ноября 2024, 18:39
217
0

Матч Динамо – Ференцварош рассудит арбитр из Швеции

Команды сойдутся в 4-м туре Лиги Европы

06 ноября 2024, 18:27 | Обновлено 06 ноября 2024, 18:39
217
0
Матч Динамо – Ференцварош рассудит арбитр из Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine

В УЕФА определились с бригадой арбитров на матч 4-го тура Лиги Европы, где киевское «Динамо» сыграет с венгерским «Ференцварошем».

Главным арбитром в поле будет Мохаммед аль-Хаким из Швеции. Ему будут помогать – Фредрик Клювер и Макс-Робин Вильде.

Четвертым арбитром будет также швед Виктор Вольф.

На видеоповторах будет бригада из Нидерландов – Пол ван Букел и Роб Диперинк.

Мохаммед аль-Хаким обслуживал матч молодежной сборной Украины U19 в 2018-м году. Тогда молодежка играла со сверстниками из Албании и победила их 1:0.

В Лиге Европы «Динамо» будет принимать венгерский «Ференцварош» в Гамбурге 7 ноября, начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Марибор U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фанаты в ожидании. Выкуплены все билеты на матч Динамо – Полесье
Опубликован состав Динамо U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Лига Европы Динамо Киев Ференцварош Динамо - Ференцварош судейские назначения судьи (арбитры)
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 06 ноября 2024, 16:29 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 06 ноября 2024, 18:20 101
Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Пора бы уже забить первый мяч и одержать первую победу

Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз
Футбол | 06.11.2024, 18:31
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06.11.2024, 08:53
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Теннис | 05.11.2024, 20:40
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
04.11.2024, 20:11
Бокс
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
04.11.2024, 22:49 9
Футбол
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 47
Футбол
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем